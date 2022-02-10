طارق الشناوي عن أزمة شيرين عبد الوهاب: «السوشيال ميديا تجري وراء المواضيع الساخنة»

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أعرب الناقد الفني طارق الشناوي عن استيائه من الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية دون التأكد من صحتها.

دوت الخليج يرصد تعليق طارق الشناوي على أزمة شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب وحقيقة عودتهما

وقال طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة ETC، متحدثا عن نبأ عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب: "قرأت الخبر في الصباح في إحدى الجرائد المهمة عن عودة شيرين إلى زوجها وتعجبت، وبعد قليل قرأت أنه فبركة وهذا خطأ صحفي."

طارق الشناوي يعرب عن غضبه بسبب الشائعات

وأضاف: "أفهم أن تجري السوشيال ميديا وراء المواضيع الرائجة والساخنة، لكن أنت كصحفي لماذا تتورط؟".

شيرين تنفي عودتها لحسام حبيب

هذا وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا تكشف خلاله حقيقة عودتها للفنان حسام حبيب بعد ساعات من انتشار هذه الأخبار.

ونص البيان على: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وتابعت في البيان: “هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني”.

انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكانت قد تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في شهر ديسمبر الماضي محركات البحث؛ بسبب نشر صورها وهي حليقة الشعر، وبعدها مباشرة ذاع خبر طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، مما جعل الجمهور يظن أنه هو من فعل بها هكذا لذلك تم الطلاق، ولكنها خرجت نافية هذه الأخبار المتداولة جميعها وقالت أنها هي من حلقت شعرها لنفسها، وقالت: "دخلت الحمام حلقت شعري عشان أكون وحشة في عينيه فيطلقني"، وقالت أيضًا شيرين عبد الوهاب أنها ورثت هذه العادة من والدها، الذي كان يعبر عن تعبه النفسي الشديد من خلال حلاقتهالتامة لشعر رأسه، وهي كانت بحاجة لصرخة قوية تعلن فيها عن ما تمر به من ضيقة نفسية شديدة، فقامت بحلاقة شعرها.