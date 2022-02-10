/678552/بدعوا-لعمل-حفله-دخلها-لدعمه-رامي-جمال-يناشد-الفنانين-بمساندة-الطفل-مصطفى

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، حملات الدعم للطفل مصطفى المصاب بمرض نادر وهو الشلل التام في الجهاز الهضمي، وكان أبرزهم المطرب رامي جمال الذي شن حملة لمساعدة الطفل مصطفى وطلب من زملاؤه الفنانين مساندته في هذه الحملة.

دوت الخليج يرصد لكم حملة مساعدة الطفل مصطفى التي شنها رامي جمال وذلك خلال السطور القادمة.

رامي جمال والطفل مصطفى

واقترح المطرب رامي جمال، من خلال منشور نشره عبر حسابه الرسمي على بموقع فيسبوك وانستجرام بتقديم حفله بالتعاون مع أصدقائه الفنانين، دخلها للطفل مصطفى، حيث قال: ”بدعوا كل اصدقائي الفنانين اننا نعمل حفله يبقى كل دخلها لصالح مصطفى وفي اسرع وقت”.

وسرعان ما استجاب له عدد كبير من نجوم الفن منهم:”مصطفى عناب، عمر جابر، شاهين، مسلم”، ونشر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة بها تذكرة الحفلة.

أغنية «لسة الكلام زعلان» لرامي جمال

من ناحية اخرى، طرح الفنان رامي جمال أحدث أغنياته، بعنوان لسة الكلام زعلان.

وتعد أغنية "لسه الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وتم طرح الكليب الخاص بها على طريقة الموشن جرافيك.

رامي جمال يتعرض للهجوم بسبب معايدته لزوجته

على الصعيد الآخر، شن المؤلف المصري أيمن سليم هجومًا واسعًا على المطرب رامي جمال، بسبب رسالته الساخرة لزوجته في عيد ميلادها، مؤكدًا أن معايدته لم تمت للكوميديا بصلة.

وكان الفنان والمطرب المصري رامي جمال وجه رسالة مثيرة لزوجته تزامنًا مع ذكرى ميلادها في إشارة منه إلى بعض المواقف الطريفة التي دارت بينهم خلال علاقتهما المليئة بالرومانسية. شارك رامي جمال الجمهور بمجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “ يارب أنت عارف إني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهاردة عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة.. كده عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم”.

وتابع حديثه: “ الحمد لله إننا مخلفناش، لأني واثق إن ابننا كان أكيد هيبقى المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا، كل سنة وأنت أول وآخر وأحلي وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان آخذ الدريسينج والحق يرجع لأصحابه”