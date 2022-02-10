/678554/محمود-حجازي-يشارك-كواليس-مسلسل-أبو-العروسة-مع-الجمهور

دوت الخليجيرصد نشر كواليس محمود حجازي لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

ونشر محمود حجازي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة من كواليس المسلسل الاجتماعي الذي نال إعجاب الجمهور العاشق للدراما معلقًا: “البيت ده فيه طاقه رهيبه”.

موعد أبو العروسة 3 الحلقة الأولى

وبدأ عرض أولى حلقات المسلسل الأجتماعي “أبو العروسة” الجزء الثالث يوم السبت الموافق 29 من شهر يناير الماضي، في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر فضائية “dmc” و “dmc دراما”

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل “أبو العروسة” حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

مسلسل أبو العروسة من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

نجاحات مسلسل أبو العروسة

وكان حقق مسلسل «أبو العروسة» الذي أدى بطولته قامة من من مبدعي الفن في مصر وهما الفنان سيد رجب والفنانة القديرة سوسن بدر، نجاحًا باهرًا واستطاع بجوه العائلي الدافئ الذي يعرض تفاصيل معيشة الطبقة المتوسطة، خطف قلوب الجماهير الأمر الذي جعل متابعي المسلسل في حرص دائم على معرفة أي جديد عن العمل.

انضمام وفاء صدقي لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

انضمت الفنانة وفاء صادق لأبطال مسلسل «أبو العروسة» في موسمه الثالث الذي بدأ فريق عمله في التحضير له خلال الأيام القليلة الماضية.

وشوقت وفاء صادق الجمهور بدورها في مسلسل أبو العروسة، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشرت صفحة من السيناريو الخاص بالعمل، وعلقت عليه: “مفاجأة، ياترى إيه اللى ودانى عندهم ؟؟؟!!، مش حقول لكم ، استنونا”.