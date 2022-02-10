/678557/الشيوخ-يناقش-تقرير-اللجنة-المشتركة-بشأن-إنشاء-تطبيق-إلكتروني-يشمل-كل-المعلومات-السياحية-عن-مصر

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الاثنين القادم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والاثار والاعلام عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر .

دوت الخليج

جدير بالذكر أن النائب محمود القط قد حل ضيفا بندوة دوت الخليج وقال محمود القط، أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، والنائبة هيام فاروق قادت معركة كبيرة فيما يخص المعبد الاتوني فى المنيا واستطاعت أن تحرك المياه الراكدة بشأن هذا الأمر وتدخلت وزارة التخطيط لحل هذه الازمة بالمنطقة الآثرية حيث أن هذا المعبد يمثل مكانه كبير وقبلة سياحية هامة يجب الاهتمام بها، لافتا إلى أن الضغط الذي قام به مجلس الشيوخ متمثل في النائبة هيام فاروق تمثل في الضغط وهو ما نجنحنا به، ولكن يجب التنويه أيضا إلى أن المناطق الاثرية على الرغم من قيمتها التاريخية إلا أن قيمة العائد لديها ليس بكبير وهو ما يمثل عائق.

واستعرض القط، اجتماع اللجنة بوزير السياحة الدكتور خالد العناني، منوها أن هذا الاجتماع كان في بداية دور الانعقاد الثاني وشرح الاستراتيجية العامة الموضوعة للسياحة، خاصة بعد أزمة كورونا التي ضربت كافة القطاعات، مضيفا: كلنا متفقين على أن السياحة من القطاعات ذي الاقتصاد الضعيف والغير منتظم، فجائحة كورونا أدت إلى انهيار كامل في قطاعات سياحية على مستوى العالم، ولكن وزارة السياحة المصرية عملت على اتخاذ خطوات جادة فعالة من حيث الاستقرار الامني، كما اهتمت أيضا بملف سياحة المؤتمرات والتي يعد الهدف الأساسي لها بعث رسالة آمان للعالم كله وهو ما يسهل خطوات الترويج للسياحة المصرية بدون أي جهود.

محمود القط: محيط المناطق الآثرية بحاجة للتطوير

ونوه أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن الرقابة على المنشات السياحية كانت في في منتهى الصرامة للحد من فيروس كوورنا، أما من الناحية التشريعية فمجلس النواب عمل على اصدار القوانين الهامة المتعلقة بهذا القطاع، مشيرا أيضا إلى ضرورة أن يتم النظر إلى تسعير المنشات السياحية في مصر حيث أنه يجب أن يكون هناك سعر معين له قيمة مالية تليق بالدولة المصرية مؤكدا ان السياحة بشكل عام هى اقتصاد غير مستقر وذلك لتأثره بموثرات عديدة خارجية، ولكن الدولة نجحت في وضع استراتيجية واضحة لدعم السياحة وأتخذت الدولة خطوات منظمة وممنهجة، واستثمرت أزمة جائحة كورونا في عمل ترويج للسياحة المصرية في ظل التنافس القوي مع الدول الاخرى والتي تسعى لاستعادة عافيتها هي الأخرى.