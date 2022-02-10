/678559/تدهور-الحالة-الصحية-للفنان-أحمد-حلاوة-بعد-إصابته-بفروس-كورونا

أصيب الفنان القدير أحمد حلاوة بفيروس كورونا في الساعات الماضية، وأعلن نجله تدهور الحالة الصحية لوالده.

دوت الخليج إصابة أحمد حلاوة بكورونا وكشف ابن الفنان أحمد حلاوة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، الحالة الصحية لوالده، وكتب: ا"لرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة .. حالة كورونا متأخرة.. أرجة جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل". أعمال أحمد حلاوة وعلى جانب آخر انضم مؤخرا كلًا من الفنانة إيمان سلامة والفنان أحمد حلاوة لطاقم عمل حكاية «البحث عن فتيحة» ضمن حكايات مسلسل «حد فاصل».

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