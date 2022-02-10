/678560/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة
تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة ومن ا|برزها مباراة ليفربول ضد نظيرة ليستر سيتي، ومواجهات الدوري المصري.
ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات الدوري المصري
يخوض فريق البنك الأهلي ضد نظيرة سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.
الإسماعيلي ضد فريق فيوتشر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.
مواعيد مبار يات الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون ضد أرسنال في تمام الساعة 9:45 مساءعبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium
تقام مباراة ليفربول ضد فريق ليستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، beIN Sports 1 HD Premium
الكأس الإيطالي
يخوض فريق يوفنتوس مباراته ضد فريق ساسولو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً 0 مساء عبر قنوات canale 5 italia، Lega Serie A YouTube
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
أتلتيك بيلباو ضد فريق فالنسيا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، عبر قنواتL'Equipe TV
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.