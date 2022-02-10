المرور تواجه تقلبات طقس الخميس بإجراء سريع

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد وزير الداخلية للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية.
وأعلنت الإدارة العامة للمرور نشر عدد من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية خلال اليوم الخميس، حيث أكدت أن محافظات مصر ستشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة اليوم الخميس، مع ازدياد نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس بالبرودة لدى المواطنين، لافتة إلى أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية، وسقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى تمتد إلى القاهرة.
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