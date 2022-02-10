أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 10 فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية اجتماعه الوزارى فى دورته العادية 109 بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب ومن يمثلونهم.

برلين

تفتتح وزير الدولة للثقافة الألمانية كلوديا روث، الدورة 72 لمهرجان برلين السينمائى "برلينالة"، والتى تم تقييدها هذا العام بسبب جائحة كورونا.

فيينا

يبدأ الرئيس الدورى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى ووزير الخارجية البولندى زبيغنيو راو، زيارة إلى أوكرانيا لعقد اجتماعات مع مسؤولين رفيعى المستوى، لبحث سبل حل الأزمة.

مانيلا

تفتح السلطات الفلبينية حدودها أمام السائحين الملقحين بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

القاهرة

تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الطلابى"، بالتعاون مع جامعة الوادى الجديد ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى نسخته الثالثة للعام الجامعى 2021 / 2022 والذى يأتى تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، وتستضيفه جامعة الوادى الجديد.

القاهرة

ينظم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بالتعاون مع المكتب التجارى فى مدريد لقاءات عمل ثنائية بين أعضاء المجلس من الشركات المصنعة لأدوات المائدة الزجاجية، والأوانى المصنعة من السيراميك، و أحد كبرى الشركات الإسبانية "agenda clothing" التى أعربت عن رغبتها فى استيراد أدوات المائدة من الزجاج والأوانى المصنعة من السيراميك من مصر.

القاهرة

يفتتح الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، معرض الفنون والحرف التراثية الذى ينظمه مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" التابع للجمعية، والذى يهدف إلقاء الضوء على الموروث التراثى المصرى وأهميته فى تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، وكذلك تشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح سيد درويش، ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بعيد الحب.

القاهرة

ينظم مركز إبداع بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء، حفلا فنيا لفرقة "شموع" للفنان سعيد عثمان.

القاهرة

يفتتح فرانسوا كورنيه ديلزيوس السفير البلجيكى بالقاهرة، وفنان الكاريكاتير المصرى جلال جمعة، معرض كاريكاتير للفنان البلجيكى "لوك ديسكماخر"، وذلك فى اتيلية" بيت جلال " بميدان عابدين، بالقاهرة، بحضور نخبة من النقاد، والفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير، والجمهور العام.

القاهرة

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس، استعدادا لمواجهة فريق بيترو أتلتيكو الأنجولى.