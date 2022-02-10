حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 10-2-2022

حظك اليوم برج الحمل الخميس 10-2-2022
مهنياً: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة
عاطفياً: الاجواء خالية من التشنج، وعساك تتعرف الى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك
صحياً: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة
حظك اليوم برج الثور الخميس 10-2-2022
مهنياً: كن هادئاً وصحّح الأوضاع، لا تضعط على المحيطين، بل كن متعاطفاً ومتفهماً
عاطفياً: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى، وتقدر سعة طاقة الشريك على العطاء
صحياً: أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 10-2-2022
مهنياً: قوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم
عاطفياً: الأجواء مليئة بالرومنسية والعذوبة والسعادة، فهي تحمل اليك الهدايا العاطفية والمالية على السواء
صحياً: عليك التفكير دائماً أن الصحة هي الأهم بالنسبة إليك لكي تبقى في حال جيدة وتقوم بواجباتك تجاه عائلتك
حظك اليوم برج السرطان الخميس 10-2-2022
مهنياً: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك بدون حرج أو إرباك
عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم مع الشريك، لا تخف تحديات ولا استفزازات
صحياً: عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة
حظك اليوم برج الاسد الخميس 10-2-2022
مهنياً: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك
عاطفياً: يزورك أحد الأصدقاء حاملاً دعوة لك وللشريك لتمضية عطلة أسبوع رومانسية
صحياً: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيق وقد يعرّض سلامتك للخطر
حظك اليوم برج العذراء الخميس 10-2-2022
مهنياً: هدّئ من روعك ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الضغوط النفسية، فقد تندم بعد أن يعود لا ينفع الندم
عاطفياً: قد تبوح بشيء أو يدعمك الشريك للبدء بجديد وتبحث عن التغيير والتنوع
صحياً: قد ينقل إليك خبر مهم أو تكتشف خفايا بعض الأمور فترتاح نفسياً وجسدياً
حظك اليوم برج الميزان الخميس 10-2-2022
مهنياً: تجد حلولاً لبعض المشكلات المستعصية منذ مدة، فتزرع السعادة في محيطك، والنتائج كلها تكون في مصلحتك
عاطفياً: قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك العاطفية وتؤدي الى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها
صحياً: لا تظهر أمام الآخرين عجزك عن القيام بأي نشاط، بل برهن لهم العكس وشجعهم
حظك اليوم برج العقرب الخميس 10-2-2022
مهنياً: أُحذّرك من أجواء هذا اليوم، فقد تتعرّض للإرهاق والاشمئزاز، إنتبه من عملية بيع أو شراء تتعثّر
عاطفياً: قد تتثار مشكلات جانبية تعيق أمامك التحرّك والتواصل مع الشريك إنما لفترة قصيرة
صحياً: السبيل الوحيد للقيام بأي نشاط ترفيهي هو التخفيف من ساعات العمل الإضافية
حظك اليوم برج القوس الخميس 10-2-2022
مهنياً: يبتسم لك الحظ اليوم وتطلع على الكثير من الأمور المفيدة لك في العمل لتبني على ضوئها قراراتك
عاطفياً: كن حذراً مع الشريك، لأنه قد يسعى إلى الإيقاع بك لمعرفة حقيقة نياتك تجاهه
صحياً: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تنظم رحلات أسبوعية للمشي في احضان الطبيعة
حظك اليوم برج الجدي الخميس 10-2-2022
مهنياً: تعيش وقتاً ديناميكياً وناشطاً يقدّم إليك غير فرصة لتحسين الوضع، شرط التحلّي بالمرونة والتواضع
عاطفياً: تفكر في الانتقال إلى وضع جديد مع الشريك تشعر أنه سيزيد من تمتين العلاقة بينكما
صحياً: تبدو مضطرباً وقلقاً يسيطر عليك هاجس الخوف من الإصابة بمرض خطير
حظك اليوم برج الدلو الخميس 10-2-2022
مهنياً: تطرأ أحداث تولّد بعض الارتباك وتجعلك حائراً، أنصح لك العمل الهادىء البعيد عن المغامرات، ودرس الخطوات جيداً
عاطفياً: ركز في علاقتك ولا تكرر أخطاء الماضي، وتبادل الآراء والأفكار مع الشريك
صحياً: حاول قدر الإمكان عدم افتعال المشكلات لأسباب تافهة قد تعرّضك لأزمة صحية
حظك اليوم برج الحوت الخميس 10-2-2022
مهنيا : تتعدد الاحتمالات الإيجابية، وتجد تجاوباً معك بعد تردد وممانعة، فتحول الحوار إلى أكثر إنتاجية وإيجابية
عاطفياً: بعض المشاكل القديمة تظهر إلى الوجود مجدداً، ناقشها مع الحبيب لعلك تجد لديه الحل المناسب
صحياً : انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 10-2-2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.