أرسنال ضيفاً ثقيلاً على وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

/678562/أرسنال-ضيفا-ثقيلا-على-وولفرهامبتون-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق وولفرهامبتون مباراته اليوم ضد نظيرة ارسنال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساءً، اليوم الخميس على ملعب "مولينيو" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

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وولفرهامبتون ضد أرسنال في تمام الساعة 9:45 مساءعبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.

وبتلك النتيجة يضرب ليفربول موعداً مع تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل ليفربول أمام آرسنال:

حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: كورتس جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: جوردون - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو

وفي الجانب المقابل اعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، في إياب دور نصف النهائي يكأس الرابطة.

تشكيل آرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: كيران تيرني - جابريل - بن وايت - تاكهيري تومياسو

خط الوسط: جابريل مارتينيلي - سميث رو - سامبي لوكونجا - مارتن أوديجارد - بوكايو ساكا

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت