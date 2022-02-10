الصحف تبرز توجيهات الرئيس بشأن البنية الكهربائية للمشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - واهتمت بتأكيد الرئيس تميز العلاقات الأخوية بين مصر والجزائر، كما سلطت الصحف الضوء على حضور الرئيس السيسى لأداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمى، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التى تعتمد عليها عملية التنمية فى مصر.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن توجيهات الرئيس السيسى جاءت خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن الدكتور محمد شاكر عرض - فى هذا الإطار - جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذى لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعى العملاق "الدلتا الجديدة" بإجمالى مساحة 2ر2 مليون فدان، وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية، فضلا عن مستجدات استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالى حاليا ومستقبلا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومى لتنمية سيناء، على نحو يساهم فى تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان فى المنطقة.

وفى شأن رئاسى ثان، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسى تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون أكد خلاله على تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر لدفع أطر التعاون بين البلدين قدما على شتى الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادى وتعظيم حجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية، من خلال الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسى الوزراء فى البلدين فى أقرب وقت، فضلا عن تعزيز التعاون الأمنى والعسكرى بين البلدين الشقيقين.

ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الجزائرى أعرب عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، والتى شهدت العديد من الفعاليات والمباحثات المثمرة بين الجانبين، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا اعتزاز الجزائر بما يجمعها بمصر من روابط وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، واهتمامها بتكثيف التعاون والتنسيق الثنائى فى كل المجالات؛ خاصة الاقتصادية والأمنية.

وأضاف المتحدث أن الاتصال الهاتفى تطرق إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع فى ليبيا، حيث توافقت الرؤى فى هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، من أجل تحقيق هدف رئيسى وهو تفعيل إرادة الشعب الليبى من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.

وفى شأن آخر، وتحت عنوان "المستشار بولس فهمى يؤدى اليمين رئيسا لـ الدستورية العليا" ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسى شهد أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتى تمثل حلقة هامة فى التاريخ العريق للقضاء المصرى الشامخ، معربا عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق فى بذل الجهد والتفانى وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

وكتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "وزير الدفاع يشهد افتتاح أعامل تطوير مستشفى طنطا العسكرى" أنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى الاهتمام بمنظومة التأمين الإدارى والطبى للفرد المقاتل وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء القوات المسلحة ودعم القطاع الطبى المدنى افتتح الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير لمستشفى طنطا العسكرى، وذلك بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم الطبية العالمية.

وذكرت أن رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ألقى كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث المنظومة الطبية وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات الطبية العالمية.

وأوضحت أن القائد العام للقوات المسلحة شاهد فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تناول أعمال تطوير مستشفى طنطا العسكرى وذلك بعد أن تم تحديثها وزيادة طاقتها وفقا لأحدث نظم الإدارة الطبية، فضلا عن رفع كفاءة المبانى الإدارية بها لتقديم خدمة طبية مميزة للمقاتلين وتقديم الدعم للقطاع الصحى المدنى.

برلمانيا.. نشرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وافق على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار إنشاء قانون المجلس الصحى المصرى، وذلك خلال الجلسة العامة عقب مناقشات مكثفة من قبل الأعضاء وبحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، مشيرة إلى رئيس المجلس أرجى الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة عامة لاحقة.

وفى المجال الاقتصادى.. كتبت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "بيزنس إنسايدر": مصر ضمن أفضل 01 وجهات استثمارية بأفريقيا، أن الموقع الأمريكى "بيزنس إنسايدر" رشح مصر ضمن قائمته لأفضل 10 وجهات استثمارية فى القارة الإفريقية، حيث ضمت قائمة "الموقع الأمريكى"، مصر إلى جانب دول: نيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر والمغرب وكينيا وإثيوبيا وغانا وأنجولا وكوت ديفوار.

وأوضحت أن ذلك جاء بحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث يسعى المركز باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية إلى رصد كافة المؤشرات والتقارير الدولية التى تتناول الشأن المصرى فى المجالات المختلفة، وتعد هذه المؤشرات دليلا على مدى التطور الذى وصلته مسيرة التنمية المصرية ومن مؤسسات دولية تتسم بالمصداقية والشفافية.