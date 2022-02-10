/678563/موعد-مباراة-يوفنتوس-ضد-ساسولو-فى-بطولة-كأس-إيطاليا

يدخل فريق يوفنتوس مباراته ضد نظيرة ساسولو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة يالعاشرة مساءُ، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق يوفنتوس مباراته ضد فريق ساسولو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً 0 مساء عبر قنوات canale 5 italia، Lega Serie A YouTube

توج إنتر ميلان بالسوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس بعد الفوز بنتيجة 2/1، بعدما أنتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

وظهر يوفنتوس بشكل غير جيد خلال المباراة ولم يقدم لاعبيه المستوى المنتظر منهم، بينما قدم إنتر ميلان لقاء قوي وأضاعوا فرص كثيره أمام السيدة العجوز.

وسجل وستون مكيني هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 25، ثم تعادل للإنتر مارتينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 35، ليستمر التعادل وينتقل الفريقان للوقت الإضافي، الذي أحرز فيه أليكسس سانشيز هدف قاتل في الدقيقة 120 قب نهاية الوقت.

ليتوج الإنتر في الأخير بلقب السوبر الإيطالي، على حساب يوفنتوس بهدف قاتل للنجم سانشيز.

تشكيل يوفنتوس أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، روجاني، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بيرنارديسكي، ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، موراتا.

تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، بروزوفيتش، هاكان تشالهان أوغلو، بيريسيتش.

خط الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

خط الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

وحصل يوفنتوس على خدمات فلاهوفيتش بعد منافسة شرسة مع آرسنال الإنجليزي الذي كان يسعى الحصول على خدمات اللاعب في بداية سوق الانتقالات الشتوية.

وسوف يحصل فلاهوفيتش على الرقم 7 والخاص بكريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق.