معلومات الوزراء: مصر من أفضل الدول للاستمتاع برحلات الطرق

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جاء ذلك فى الإنفوجراف، الذى نشره مركز معلومات الوزراء، اليوم الخميس، بعنوان "مصر من أفضل الدول للاستمتاع برحلات الطرق".
وأشار إلى أن مصر جاءت، أيضا، فى مقدمة الدول العربية المتضمنة فى المؤشر، والمركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية.
ولفت الإنفوجراف إلى أن المؤشر يعتمد على 3 مؤشرات فرعية تساعد على رفع جاذبية الدول لممارسة رحلات الطرق، الأول: الجاذبية من حيث مساحة الدولة، وعدد مواقع التراث العالمية، والأصول الطبيعية، وغيرها.
أما المؤشر الثانى هو اللوجستيات من حيث جودة البنية التحتية للطرق، أسعار البنزين، والإقامة، وغيرها، والأخير، نمط الحياة من حيث تكلفة الطعام والشراب.
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