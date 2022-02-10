فى ذكرى رحيله.. تاريخ حافل للفريق سعد الدين الشاذلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

ولد سعد الدين فى أبريل 1922، بقرية شبراتنا مركز بسيون فى محافظة الغربية، وشارك فى حرب فلسطين فور تخرجه من الكلية الحربية عام 1948 واستطاع وهو ضابط صغير أن يسقط طائرة حربية.

وفى عام 1953 سافر لبعثة تدريبية فى أمريكا، فكان أول مصرى يحصل على فرقة رينجرز من مدرسة المشاة الأمريكية، كما أسهم فى تأسيس سلاح المظلات ثم قاد وحدات المظليين المصريين بالكونغو عام 1966، وفى حرب 1967 كان برتبة لواء وتحت قيادته 1500 ضابط وجندى.

وفى 16 مايو 1971 تولى رئاسة أركان الجيش، ليبدأ تخطيطه لحرب أكتوبر.

توفى سعد الدين الشاذلى يوم 10 فبراير عام 2011 بعد تاريخ عسكرى حافل.