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دوت الخليج

وأوضح المركز، أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1266 طن قمح متجه إلى صوامع المنيا، و 3 قطارات آخرين بعد أن فرغا عدد 63 حاوية قادمين من الإسكندرية والسادس من أكتوبر.

تداول 29 سفينه للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

وأكد أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4783 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142 ألفا و525 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131 ألفا و711 طنا .

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 36 ألفا و272 طنا شملت "500 طن رمل و18120 طن فوسفات و767 طن سماد و 2500 طن بودرة جبس و1232 طن بسله و11920 طن يوريا و1233 طن نترات أمونيوم ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 159 ألفا و159 طن تضمنت"6721 طن قمح و901 طن خشب زان و 15329 طن حديد و1165 طن سلاج و18 أف طن ذرة و 1043 طن فول".

أريستون الإيطالية تطلق الشراكة مع نادي يوفنتوس في أفريقيا

وكانت قد أعلنت شركة أريستون العالمية، عن توسيع شراكتها الإقليمية مع نادي يوفنتوس الايطالي لتشمل أفريقيا والسوق المحلية المصرية، من خلال مواصلة تعزيز فرص وآفاق التعاون إلى عام 2024، بهدف الحفاظ على النمو والريادة العالمية لكلا الطرفين علي المستويين الرياضي وفي مجال صناعة وتجارة سخانات المياه، حيث تعد هذه الخطوة الثالثة من التعاون الناجح التي بدأت فعليا في الصين واندونيسيا عام 2021.

وأكد لوران جاكمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أريستون،إن هذه الشراكة الجديدة بين أريستون واليوفنتوس، تأتي في توقيت هام تحظي فيه أفريقيا باهتمام بالغ مع التوجه العالمي للفوز بالتحديات الكبيرة في الأسواق الأفريقية حيث تعزز مكانتنا وريادتنا في صناعة سخانات المياه التي تعمل بالكهرباء والغاز، بجانب سخانات الطاقة الشمسية في المنطقة، خاصةً مع وجود أكثر من آلاف الموزعين والشركاء لمجموعة واسعة من منتجات تسخين المياه.