الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين بشأن بنك التنمية الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 228 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 4/2019، الصادر بتاريخ 12-6-2019، للتصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.





كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 12-10-2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك. ونشر القراران فى الجريدة الرسمية.

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