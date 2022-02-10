السفير إيهاب مصطفى يبحث دعم التعاون فى مكافحة الإرهاب والجريمة مع تونس

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الداخلية التونسى توفيق شرف الدين مع السفير المصرى فى تونس إيهاب مصطفى فهمى العلاقات التونسية المصرية العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين والعمل على الارتقاء بالتعاون الأمنى وتوسيع مجالاته سيما فى ميادين التكوين والتدريب وتبادل الخبرات.





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