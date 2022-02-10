رئيس استئناف القاهرة يكشف عقوبة ضرب الزوجة

وأضاف الباجا خلال مداخلة عبر "سكايب" إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن الضرب يعطى الزوجة الحق فى طلب الطلاق، كما أن الضرب هو حيلة العاجز ويتعارض مع الشرف والمبادئ وليس من النخوة أو الرجولة.
وشدد رئيس محكمة استئناف القاهرة على أن الله تعلى أمر الإنسان بالمعروف ونهى عن الضرر والإضرار للآخرين، وكذلك لم يذكر السلف الصالح أو يذكر القرآن الكريم ضرب الزوجات أو المساس بسلامة جسم الزوجة، متابعًا: لا نريد عنف من الرجل ضد زوجته وكذلك من قبل المرأة ضد الرجل لأن النشوز يمكن أن يكون لدى الطرفين والضرب لا يجوز تبريره تحت أى مسمى.
لفت الباجا إلى أن أى أمر لو تجاوز حد فقد الكرامة لدى الزوجة فيجب اللجوء حينها إلى القانون للحصول على حقها من زوجها المعتدى عليها بالضرب، وكذلك يمكنها طلب الطلاق بالقانون وسيقف فى صفها فى تلك الحالة.
برنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الحادية عشر مساء.
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