مركز معلومات الوزراء: 61.6% يؤيدون إحلال السيارات التى مر عليها أكثر من...

في إطار الدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو استطلاع آراء المواطنين بهدف قياس نبض الشارع المصري إزاء القضايا والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، قام المركز خلال النصف الثاني من شهر يناير 2022 بإجراء استطلاع للرأي على عيِّنة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر) حول آرائهم في مبادرة إحلال السيارات.

وأشار 61.6% من المبحوثين بالعينة إلى تأييدهم لإحلال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين ومر على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، فيما أبدى 3.2% تأييدهم لذلك مع بعض الاعتبارات والتي جاء على رأسها: أن تكون قيمة الاستبدال مناسبة، وأن يكون الإحلال اختياريًا وليس اجباريًا، كذلك أن يتم الإحلال فقط إذا كانت المركبة متهالكة أو حالتها غير جيدة، في حين عارض 11.2% هذا القرار، ولم يحدد نسبة 24% من المبحوثين رأيهم.

وفيما يتعلق بسؤال المبحوثين بالعيّنة عن رؤيتهم في تقنين أوضاع السيارات المتهالكة المتروكة بالشوارع؛ بحيث يتم رفعها وإبلاغ صاحبها خلال 48 ساعة عن سبب رفعها ومكان وجودها ليتسلمها، مع التأكيد على أنه في حالة عدم تسلمها خلال شهرين يعد متنازل عنها، أوضح غالبية المواطنين تأييدهم للقرار وذلك بنسبة 65.4%، فيما أوقف 1.6% تأييدهم على بعض الاعتبارات أهمها التأكد من إبلاغ ووصول الإخطارات لصاحب المركبة، والإحلال فقط في حال وجود أذى أو ضرر من المركبة، وعارض القرار 13.8% ولم يحدد 19.2% رأيهم.