/678589/فتح-باب-التقدم-للطالبات-للقبول-بالمدينة-الجامعية-الأزهرية-بالقاهرة

فتحت جامعة الأزهر، قبل قليل، باب التسجيل إلكترونيًّا أمام طالبات كليات القاهرة للالتحاق بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وحتى الثلاثاء الـ 15 من فبراير الجاري.

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وأتاحت جامعة الأزهر، التسجيل للتقدم للسكن لطالبات كليات الجامعة بالقاهرة المغتربات، واللائي لم يلتحقن بالسكن الجامعي في الفصل الدراسي الأول، في ضوء توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني.

وسمحت جامعة الأزهر، التسجيل الإلكتروني للتسكين بالمدن الجامعية، أمام الطالبات اللائي لم يسبق لهن التقديم في المراحل السابقة، واللائي لم يستكملن البيانات بالخطوة الثانية على الموقع الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية.

فتح باب التقدم للطالبات للقبول بالمدينة الجامعية الأزهرية بالقاهرة

وأتاحت جامعة الأزهر، التسجيل للطالبات أصحاب الفئات الآتية: (مستجدات - سنوات نقل مختلف التقديرات - منقول بمواد) وغير ذلك، مشددة على أن الحصول على لقاح فيروس كورونا شرط أساسي للقبول بالمدينة الجامعية.

ولفتت إلى أن رابط تسجيل البيانات متاح عبر موقع خدمات الجامعة على اللينك التالي:

https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage