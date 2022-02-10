/678566/موعد-مباراة-الإسماعيلي-ضد-وفيوتشر-في-الدوري-المصري

يدخل فريق الإسماعيلية ضد فريق وفيوتشر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: قائمة الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر بالدوري: حراسة المرمى: عمر رضوان – كمال السيد خط الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد عمار – محمد هاشم – محمد ناصر – محمد دسوقي – عمرو الحلواني خط الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – محمد عادل – محمود عبد العاطي – محمد مخلوف – محمد عبد السميع – أحمد مدبولي خط الهجوم: جان موريل – عبد الرحمن مجدي – سياكو كونتيه – كارميلو ألجاراناز – دييجو فرناندو – وجيه عبد الحكيم مباريات الإسماعيلي بالجولة الأولى من بطولة الدوري الجولة الـ 8 - الإسماعيلي ضد فيوتشر يوم 10 فبراير بملعب الإسماعيلية الجولة الـ 9 - الإسماعيلي ضد بيراميدز يوم 16 فبراير بملعب الدفاع الجوي الجولة الـ 10 - الإسماعيلي ضد الجونة يوم 23 فبراير ملعب الإسماعيلية الجولة الـ 11 - الإسماعيلي ضد مصر المقاصة يوم 1 مارس ملعب الكلية الحربية الجولة الـ 12 - الإسماعيلي ضد فاركو يوم 7 مارس بملعب الإسماعيلية الجولة الـ 13 - الإسماعيلي ضد الاتحاد يوم 10 إبريل بملعب الإسكندرية الجولة الـ 14 - الإسماعيلي ضد المصري يوم 13 إبريل بملعب برج العرب الجولة الـ 15 - الإسماعيلي ضد إيسترن كومباني يوم 18 إبريل بملعب بتروسبورت الجولة الـ 16 - الإسماعيلي ضد إنبي يوم 26 إبريل بملعب الإسماعيلية الجولة الـ 17 - الإسماعيلي ضد طلائع الجيش يوم 30 إبريل بملعب جهاز الرياضة يذكر أن نادي الإسماعيلي تأهل للدور الثاني من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، بعد صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.

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