الأهلي يستأنف تدريباته عصر اليوم استعداداً لمواجهة الهلال السعودي

/678576/الأهلي-يستأنف-تدريباته-عصر-اليوم-استعدادا-لمواجهة-الهلال-السعودي

يخوض النادي الأهلي تدريباته في الثالثة عصر اليوم الخميس ، وذلك ضمن الاستعداد لمباراة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة٢٤ ساعة، وذلك للتخلص من الاجهاد.

وتقابل الأهلي مرة واحدة فقط مع الفرق السعودية في بطولة كأس العالم للأندية، وتحديداً عام 2005، عندما ضرب مواجهة قوية مع اتحاد جدة السعودي، وكانت البطولة حينها تقام في اليابان.

وانتهت المواجهة في الديربي العربي بين الأهلي والاتحاد، بفوز الفريق السعودي بهدف نظيف، أحرزخ نجم الكرة السعودية محمد نور .

في المقابل لم يقابل الهلال أي فريق مصري من قبل في كاس العالم، ولكن تقابل مع فرق مصرية من قبل في البطولات العربية، ولقائات السوبر المصري السعودي، التي كانت أخر مواجهة مع الزمالك، عندما تفوقت القلعة البيضاء بنتيجة 2/1.

نتيجة مباراة الهلال وتشيلسي

حقق فريق تشيلسي الفوز على الهلال السعودي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل البلجيكي روميرو لوكاكو هدف الشوط الأول الوحيد، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال دربكة في دفاعات الهلال السعودي، من كرة عرضية وتصل للوكاكو ويسكنها الشباك من داخل الستة ياردة في منطقة جزاء الفريق السعودي.

نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس

سقط النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد.

يواصل النادي الأهلي المنافسة على مركز في بطولة كأس العالم للأندية، بعد السقوط أمام بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية، والتي تأتي المنافسة على المركز الثالث في البطولة.

في المقابل لم يهدد بالميراس مرمى الأهلي بكرات خطيرة، بالرغم من الاستحواذ على مجريات الشوط، ولكن بدون تهديد حقيقي على المرمى.