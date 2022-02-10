مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة الهلال السعودي.. موسيماني يحاضر بالفيديو

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خضع لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني وأعضاء بعثة الأهلي في أبو ظبي يخضعون اليوم لمسحة طبية جديدة استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما استعرض موسيماني المحاضرة فيديوهات مجمعة من مباريات الهلال السعودي وآخرها مباراته أمام تشيلسي أمس لشرح طريقة لعب الفريق الهلال.

نتيجة مباراة الهلال وتشيلسي

حقق فريق تشيلسي الفوز على الهلال السعودي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل البلجيكي روميرو لوكاكو هدف الشوط الأول الوحيد، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال دربكة في دفاعات الهلال السعودي، من كرة عرضية وتصل للوكاكو ويسكنها الشباك من داخل الستة ياردة في منطقة جزاء الفريق السعودي.

نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس

سقط النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد.

يواصل النادي الأهلي المنافسة على مركز في بطولة كأس العالم للأندية، بعد السقوط أمام بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية، والتي تأتي المنافسة على المركز الثالث في البطولة.

في المقابل لم يهدد بالميراس مرمى الأهلي بكرات خطيرة، بالرغم من الاستحواذ على مجريات الشوط، ولكن بدون تهديد حقيقي على المرمى.

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أداء فريقه خلال مواجهات كأس الرابطة.

وكتب موسيماني على حسابه الشخصي على "تويتر": "عندما لا يتوفر لديك 18 لاعبا كبيرا للمشاركة في كأس الرابطة انتهى بنا الأمر باستخدام فريق الشباب الذي لا يمتلك الخبرة".

وأكمل: "ويا لها من مفاجأة أن هذا الفريق لم يخسر بعد 3 مباريات ضد فرق الدوري الممتاز، الإشادة الكاملة والفضل للشباب الشجعان".

ويحتل الأهلي المركز الخامس بمجموعته برصيد 3 نقاط، بعدما تعادلوا في الثلاثة مباريات بكأس الرابطة المصرية.