/678581/طلب-إحاطة-للحكومة-من-النائب-محمد-السلاب-بشأن-تكرار-الحوادث-بالحي-السويسري-في-مدينة-نصر

تقدم النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن تكرار الحوادث بمحيط الحي السويسري بمدينة نصر في محافظة القاهرة أثناء عبور المشاة للطرق بعد أعمال التطوير التى شهدتها خلال الفترة الأخيرة وتوسعتها وحاجة إلى عديد من كبارى المشاة أو مطبات تهدئة أو إشارات مرورية.

دوت الخليج

حوادث الحي السويسري بمدينة نصر

وأكد على تلقيه شكاوى يومية من مختلف أنحاء مدينة نصر ومصر الجديدة بشأن حوادث الطرق التى يتعرض لها المواطنون أثناء مرور أى من الطرق والتي كانت منها محيط منطقة الحي السويسري خلال الفترة الماضية حيث تعرض عدد من المواطنين لحادثة كبيرة أثناء المرور وهو أمر بحسب الأهالى يتكرر على فترات زمنية قريبة وهو ما يحتاج لخطة من محافظة القاهرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لوضع خطة كبارى مشاة بمختلف أنحاء مدينة نصر ومصر الجديدة وفق احتياجات المواطنين على أن تكون خلال مدة زمنية.

ولفت النائب محمد السلاب، إلى أن الجميع يتفق ولا ينكر بأن ما حدث من توسعة لشوارع مدينة نصر ومصر الجديدة في وقت قياسي أمر غير مسبوق ويعد إضافة حقيقية ويحقق الغرض الأساسي وهو تحقيق السيولة المرورية، وهو الأمر الذى لابد أن يصاحبه تأمين عبور المشاة من خلال المطبات الصناعية بأنواعها المختلفة لإجبار السائقين على تهدئة السرعة وهى من أسهل الحلول وأسرعها حيث أنه لا يكفى وضع لافتة على مطلع أو مهبط كوبري تحذر من عبور المشاة، بل لا بد من تخصيص أماكن محددة يحترمها الجميع مشاة وسائقين، كما يجب عمل كباري مشاة صغيرة يستخدمها الشباب والأطفال فى الأماكن التى تسمح بذلك على أن يكون ذلك من خلال خطة شاملة ووفق خطة زمنية.