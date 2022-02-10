وزيرا الإنتاج الحربى والزراعة يبحثان مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير حديقتى "الحيوان" و"الأورمان"، بحضور برنارد هاريسون استشارى المشروع.





وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى حرص الوزارة على المشاركة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان" فى إطار خطة الدولة لإعادة إحياء الحدائق وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفسًا للمواطنين، إذ تقوم الجهات المعنية بهذا الملف بالسعى نحو تحويل حديقة الحيوان بالجيزة إلى حديقة رائدة من نوعها فى المنطقة خصوصًا فى ظل ما تتمتع به من قيمة أثرية وتاريخية حيث تعد أول حديقة حيوان أقيمت فى الشرق الأوسط وثالث أقدم حديقة حيوان فى العالم، إلى جانب تطوير حديقة الأورمان التى تعد أحد أكبر الحدائق النباتية فى العالم.

وأشار مرسى إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء متابعة مستجدات هذا الملف والوقوف على آخر ما وصلت إليه الدراسات التى تتم عن طريق استشارى المشروع، مضيفًا أن هذا التعاون يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة بها بما يعود بالنفع على المواطنين بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدًا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربى على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالحدائق التاريخية والتراثية وبالشراكة مع الخبرات المحلية والدولية العريقة فى هذا المجال وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهى نظيرتها العالمية، وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من بحث دراسة التطوير المقدمة من الشركة المختصة سوف يتم عرضها على اللجنة المشكلة من دولة رئيس مجلس الوزراء لتطوير حديقتى الحيوان والأورمان.

وأضاف القصير أنه سوف يتم تطوير الحدائق التابعة للوزارة لتكون بمستوى راقٍ وعصرى إلى جانب رفع كفاءة الخدمات بها، مؤكدًا وجود تعاون مثمر دائم بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى لتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التى تعود بالنفع على المواطنين.

بدوره أشاد برنارد هاريسون استشارى المشروع بما تبذله الحكومة المصرية من جهود خلال السنوات الأخيرة لتطوير كافة قطاعات الدولة ومنها تطوير القطاع الزراعى، مؤكدًا أن تنفيذ هذا المشروع سيحقق طفرة فى الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين ويعيد مكانة حديقتيّ "الحيوان" والأورمان" كنموذجين للحدائق الرائدة من نوعها فى المنطقة من خلال إعادة تطويرها وتحديثها بشكل كلى.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى بشكلٍ دائم إلى التكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصرى.

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد فؤاد مترجم ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير والمهندس ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

كما حضر اللقاء الدكتور محمد الفرجانى مستشار رئيس مجلس الوزراء، وحضر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور محمد رجائى المشرف على حدائق الحيوان والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.