«القابضة للمياه» تشارك فى ندوة إدارة الأزمات والكوارث بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التعاون المستمر بين كافة الجهات التنفيذية فى إدارة الأزمات فيما يتعلق بالملفات المشتركة كالتعامل مع الأمطار والسيول.





كما أكد رسلان تكاتف جميع الشركات التابعة لـ"القابضة" وتسخر كل معداتها وأطقمها الفنية للتعامل مع كميات الأمطار الغزيرة التى أصبحت تتعرض لها أغلب المحافظات، وتبدأ الأستعدادات لهذا الملف قبل موسم الشتاء من خلال إجراءات تطهير الشنايش والبالوعات ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى والشبكات، بخلاف تنفيذ العديد من الحلول العاجلة بالمناطق الساخنة.

وقال محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء ان مجهودات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى محل اهتمام وتقدير كبيرين للظروف الصعبة التى يمرون بها، وان المشاهد التى نراها من امطار غزيرة ورياح شديدة وارتفاع لموج البحر وثلوج وانخفاض لدرجات الحرارة يوضح مدى تأثير التغيرات المناخية وان الأثر السلبى لتلك التغيرات يمس المواطن بشكل كبير، ويتطلب جهود كبيرة من العاملين بشركة صرف صحى الاسكندرية للحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية، نراها اليوم فى انتشار السيارات والتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.

وكان المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قد افتتح ندوة إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الاسكندرية بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة الوزراء بهدف الإرتقاء بقدرات العاملين فى مواجهة الكوارث تحت إشراف اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء وحضور اللواء حسام أنور مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ودكتورة إلسا ستوت ممثل مكتب اليونسكو، وذلك للتوعية بدور وإمكانيات شركة صرف صحى الإسكندرية فى التعامل مع الأمطار الغزيرة بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية لشركة صرف صحى الإسكندرية.

وأشار محمود نافع الى خطة الاستعداد التى تبدأ من شهر مارس من كل عام للتطهير ورفع الكفاءة وإعداد فرق الطوارئ بعدة سيناريوهات ثم المحاكاة لمعرفة المشاكل الموجودة وحلها قبل موسم الشتاء، وعند بداية الشتاء يتم التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية تحت اشراف وتوجيهات محافظ الإسكندرية والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة مواعيد التقلبات الجوية والاستعداد قبلها ب24 ساعة بتمركز السيارات وفرق الطوارئ بالمناطق الساخنة.

وأكد نافع أن التعامل مع الأمطار الغزيرة والتجمعات اثناء حدوث الأمطار هو أصعب مرحلة للظروف الصعبة التى يواجهها العاملون والسائقين على مدار 24 ساعة، وأن الهدف هو تحقيق الأمان والسيولة المرورية فى جميع محاور وميادين المحافظة لتسهيل حياة المواطنين اثناء الامطار الغزيرة.

واستقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بمحطه المنشيه (2) وفد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء والإداره المركزيه للبرامج الثقافيه والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة وقطاع الإعلام الداخلى بالهيئه العامه للإستعلامات وذلك بمشاركه قيادات الإعلام الداخلى بالإسكندريه فى برنامج الملتقى التنسيقى للتوعيه فى مجابهة الأزمات والكوارث وإبراز أهميه دور الإعلام فى التعامل معها، وشملت الزياره عقد لأنشطة الشركة والتصدى ل مياه الأمطار وكيفيه التعامل معها.

وشملت الزيارة تنفيذ تجارب عملية لتسرب الكلور والأماكن المغلق وعرض إصطفاف لمعدات الشركة التى يتم إستخدامها وقت الأزمات.

وأكد محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرص الشركة على المشاركة فى تلك الندوات التى تساهم فى التعرف على المخاطر المحتملة أثناء التعامل مع الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها، واستهدفت أيضا دورة تدريبية للمتطوعين من وزارة الشباب والرياضة ضمن برنامج "المستجيب الأول" التابع لمجلس الوزراء، مشيرا إلى انعكاس الدورة على مهاراتهم فى العمل التطوعى.