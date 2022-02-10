عاجل- الحكومة تنشر دليل التعامل الآمن مع الغاز الطبيعى فى المنزل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ففى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى التوسع فى خطط توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، فإنها تحرص على اتباع وتطبيق كافة معايير الأمان والسلامة حفاظاً على حياة المواطنين، وهو ما يبرز أهمية خلق حالة من الوعى داخل المجتمع المصرى بكيفية التعامل مع الأجهزة المنزلية التى تعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى توضيح سبل التعامل مع حالات الطوارئ ووجود رائحة غاز بالمنزل، وكذلك معايير السلامة والمواصفات الفنية التى تطبقها الشركات العاملة فى مجال الغاز الطبيعى، والإرشادات الخاصة بالمواطنين فى هذا الصدد.

وأوضح التقرير، وفقا لبيان صحفى، مميزات الغاز الطبيعى، والتى تتمثل فى أنه صديق للبيئة، ووقود نظيف وآمن الاستخدام، وأخف من الهواء ليتصاعد من أقرب مكان مفتوح فى حالة تسربه، بالإضافة إلى أنه عديم الرائحة، حيث تضاف له رائحة نفاذة ومعروفة ليستطيع العميل تمييزه بكل سهولة، فضلاً عن أنه غير سام نهائياً ولا يتعرض الإنسان لأى خطورة حال استنشاقه.

واستعرض التقرير المواصفات الفنية الواجب اتباعها فى سخانات الغاز الطبيعى، والتى تشمل تركيب المدخنة فى الموديلات التى توصى بها الشركة المصنعة سعة 10 لتر و6 لتر، كما يجب التأكد دائماً من سلامة أجزاء المدخنة، حيث تعمل على خروج نواتج عملية احتراق الغاز الطبيعى خارج الحيز الذى تم تركيب السخان فيه، فضلاً عن ضرورة تركيب الهواية أسفل السخانات بجميع أنواعها، خاصة وأنها تعمل على توفير كميات الهواء اللازمة لاحتراق الغاز الطبيعى دون التأثير على كمية الأكسجين الموجودة بالحيز.

وحذر التقرير من إلغاء الهواية أو سدها بأى طريقة، موضحاً أن ذلك سيتسبب فى عدم توافر كميات الهواء اللازمة للاحتراق، ومن ثم حدوث عملية احتراق غير مكتملة للغاز الطبيعى داخل السخان، وانبعاث غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز سام وقاتل، ما قد يتسبب فى حدوث حالات وفاة.

وأشار التقرير إلى عدد من إرشادات الأمان لمستخدمى الغاز الطبيعى بالمنازل، وهى عدم العبث نهائياً بمهمات الغاز الطبيعى، وعدم اللجوء إلى اشخاص غير مؤهلين للتعامل معها وأن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة، وعدم استخدام خامات غير معتمدة مثل (خامات سباكة).

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من إرشادات، شدد التقرير على عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائياً خاصة وأن بعض العملاء يلجأون إلى إلغائها أو سدها بمعرفتهم خصوصاً مع برودة الطقس، وكذلك عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأى سبب من الأسباب.

كما يجب وفقاً للتقرير عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل بل يجب التعامل مع شركات البترول المتخصصة، والتأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه لعدم تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم العميل، هذا إلى جانب مراجعة صيانة توصيلات البوتاجاز والسخان دورياً كل 3 أشهر للتأكد من سلامة الاستخدام.

وتطرق التقرير إلى إرشادات إجراءات التعامل الفورى مع حالات الطوارئ، والمتمثلة فى القيام أولاً بغلق محابس البوتاجاز والسخان وكذلك محبس الغاز الرئيسى فى المنزل مع التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها فى اتجاه عقارب الساعة، وعدم استعمال مفاتيح الإضاءة أو أجهزة الهاتف والأجهزة الكهربائية التى قد ينتج منها شرر كهربائى.

وبجانب ما سبق، أظهر التقرير ضرورة عدم استخدام المراوح أو التكييف فى التهوية عند الإحساس بوجود رائحة غاز، وفتح الأبواب والنوافذ على مصراعيها للتهوية، وفى حالات الطوارئ يجب التواجد خارج المنزل والاتصال بطوارئ الغاز مباشرة على الرقم 129 والمستمرة طوال 24 ساعة أسبوعياً.

وتناول التقرير الحديث عن معايير السلامة والمواصفات الفنية التى تلتزم بها الشركات العاملة فى مجال الغاز الطبيعى، والمتمثلة فى اختيار وشراء الخامات من خلال لجان فنية متخصصة طبقاً للمواصفات البريطانية المطبقة عالمياً فى مجال توصيل الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى أن إجراءات التركيبات تتم من خلال فرق العمل المدربة وطبقاً لما تنص عليه المواصفات.

وتتضمن معايير السلامة والمواصفات الفنية أيضاً، إجراء الاختبارات اللازمة باستخدام المعدات المخصصة لهذا الغرض وطبقاً لما تنص عليه المواصفات، وأن يتم التأكد من سلامة الاختبارات من جهات مختلفة بدءًا من المستويات الإشرافية المتدرجة بمواقع التنفيذ ومروراً بإدارة الجودة بالشركات ثم الإشراف والاستلام من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

وفى السياق ذاته، تشمل معايير السلامة والمواصفات الفنية كذلك إرشاد العميل إلى تعليمات التشغيل والطوارئ ووضع هذه التعليمات بصفة دائمة كملصق على العداد، وعمل جداول صيانة لكافة مكونات الشبكة تحت إشراف الشركة القابضة إيجاس، وكذلك تقديم خدمة الطوارئ للغاز الطبيعى على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، فضلاً عن الالتزام التام والمشدد بإجراءات السلامة والصحة المهنية فى كافة مراحل التنفيذ.