محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.26%

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٣.٢٦% حيث بلغ عدد المتقدمين ١٩٣١٤٠ طالب وطالبة. كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح ٩٠.١٤% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح ٦٧.٨٦% بالاضافه الى نتيجة القسم المهنى بنسبه نجاح ٧٩.٥٣% . وعقب اعتماد النتيجة توجه محافظ الجيزة بخالص التهنئة لأبناء محافظة الجيزة مع تمنياته بدوام التفوق والنجاح لهم . ومن جانبه أكد الأستاذ اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط المنشور علي الصفحه الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنياً دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب .

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