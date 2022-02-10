رسمياً.. منتخب مصر يقفز 11 مركز بتصنيف الفيفا ليحتل المركز الـ 34 عالميا والرابع إفريقي

/678592/رسميا--منتخب-مصر-يقفز-11-مركز-بتصنيف-الفيفا-ليحتل-المركز-الـ-34-عالميا-والرابع-إفريقي

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا التصنيف الشهرى لشهر يناير للمنتخبات، وقفز حصد منتخب مصر للمركز الـ34 عالميا، بعدما كان الفراعنة فى المركز الـ45.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

منتخب مصر هو رابع أفضل منتخب من حيث التحسن، قياسا بتصنيف شهر ديسمبر، حيث صعد منتخب جامبيا 25 مركزا من المركز 150 للمركز 125، ومنتخب غينيا الاستوائية الذي صعد 15 مركزا من المركز 114 للمركز 99، فيما صعد منتخب الكاميرون 12 مركزا ليصبح في المركز 36 .

منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021.

ركلات الجزاء

- كوليبالي يسجل للسنغال

- زيزو يسجل لمصر

- عبده ديالو يسجل للسنغال

-محمد عبد المنعم يهدر لمصر

- بونا سار يهدر للسنغال

- مروان حمدي يسجل لمصر

- ديانج يسجل للسنغال

- مهند لاشين يهدر لمصر

- ماني يسجل للسنغال

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال:

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش.