محامي شيرين عبد الوهاب يفجر مفاجأة.. حقيقة عودتها للفنان حسام حبيب (فيديو)

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تداولت مواقع التواصل الإجتماعي أمس شائعات حول عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وذلك بعد إعلان طلاقهم بشكل رسمي منذ شهرين، وانتشرت الشائعات حول عودتهم بشكل كبير وتداولها رواد التواصل الإجتماعي، وجاء المحامي القانوني حسام لطفي الخاص بشيرين عبد الوهاب ليفجرها اليوم منذ قليل خلال مكالمة هاتفية له في إحدى البرامج الصباحية.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات المحامي الخاص بشيرين عبد الوهاب بشأن عودتها لطليقها حسام حبيب وذلك خلال السطور القادمة.

محامي شيرين عبد الوهاب يفجرها

كشف الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون ومحامى الفنانة شيرين عبد الوهاب عن ضرورة إتخاذ إجراء قانوني ضد الشخص الذى يثبت أنه يروج لمعلومات غير صحيحة عن الفنانة شيرين، لأن ذلك من شأنه أن يسئ لها ولجمهورها الكبير.

وشن محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب هجومًا كبيرًا ضد الشخص الذى سرب هذا الخبر قائلا في تصريحات صباح اليوم لقناة العربية، قائلًا: “فيه ناس دعاة شُهرة يحاولوا يتدخلوا في حياة المشاهير ويتمسحوا بيهم ويدعون وجود علاقة غير تقليدية بهم، ويدعون أنهم يعلمون ما لا يعلمه غيرهم.. وللأسف يسيئون للفنان وللجمهور”.

وقال المحامي حسام لطفي: ”إن البيان الإعلامي الصادر من الفنانة شيرين بأن حياتها الشخصية والزوجية خط أحمر وأن أى معلومات تتعلق بحياتها يجب أن تكون منها شخصيا، مشيرا إلى أن الحياة الخاصة لأى إنسان خط أحمر، والفنان هو من يحدد العلاقة التي تربطه بالغير، فإذا كان أحد الأصدقاء سمح لنفسه أن يسرب معلومة من وجهة نظره صحيحة يتحمل المسؤولية القانونية كاملة”.

شيرين تنفي عودتها لحسام حبيب

هذا وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا تكشف خلاله حقيقة عودتها للفنان حسام حبيب بعد ساعات من انتشار هذه الأخبار.

ونص البيان على: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وتابعت في البيان: “هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني”.