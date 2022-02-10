/678601/بعد-تطويرة-محافظ-سوهاج-يتفقد-ميدان-الثقافة

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها منطقة أسفل كوبري الثقافة بحي شرق سوهاج عقب انتهاء أعمال التطوير والتجميل بها، بحضور مسئولي حي شرق، وإدارة مرور سوهاج، والمهندسة عبير الطيب مسئول التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

وجه المحافظ خلال الجولة الشكر للقائمين على تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالكوبري، مشددا على مسئولي الحي والمرافق والمرور بضرورة منع الإشغالات والباعة الجائلين من التواجد أسفل الكوبري، حفاظا على المظهر الحضاري، كما وجه بالعمل على تحقيق السيولة المرورية، خاصة في مداخل ومخارج الأماكن المخصصة لانتظار السيارات أسفل الكوبري، ورفع السيارات المخالفة فورا.

ووجه " الفقي " باتخاذ الإجراءات الفعلية للبدء في أعمال تطوير نفق العروبة وحديقة الثقافة، كما تفقد المحاور المرورية المختلفة بالميدان وأماكن انتظار السيارات التي تتسع لعدد 120 سيارة، بالإضافة إلى أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمحيط سلم المشاة.

يذكر أن الأعمال شملت " إنشاء الأرصفة وتركيب البردورات والإنترلوك، وأعمال اللاندسكيب، وإنشاء مطبات صناعية ذات مواصفات قياسية، بالإضافة إلى أعمال التخطيط وإشارات المرور، وأعمدة الإنارة، وزراعة مساحات خضراء، ونباتات الزينة"، بتكلفة إجمالية للأعمال بلغت 6 مليون جنيه .

" الفقي " يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة سوهاج

على جانب اخر ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي، ومن أهمها إعداد الخطة الاستثمارية لموازنة 2023/2024، والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية 2021/2022، وخطة مشروعات " حياة كريمة " للمراحل المقبلة بمراكز " سوهاج، وطهطا، وأخميم، وجهينة "، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإعداد الخطط المطلوبة وعرضها الاجتماع القادم .

وناقش الاجتماع إقامة مرسى على النيل بمركز ومدينة المنشاة، على أن تقوم كلية الهندسة بسوهاج بالانتهاء من المقايسات المطلوبة حتى يتم الطرح لمدة شهر، وأكد الاجتماع على ضرورة البدء في إحلال وتجديد الحملة الميكانيكية، والسوق الحضاري، ووحدة المطافئ " بقرية الخيام بمركز دار السلام خلال أسبوع.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع مركز بحوث النيل بالقاهرة لإنهاء الإجراءات اللازمة للبدء في تطوير كورنيش النيل بمركز ومدينة جرجا، مؤكدا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كافة المشروعات للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة .