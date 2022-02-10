سياحة النواب تؤكد أهمية الترويج السياحي عالمياً فى ضوء التحول الرقمى..صور

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أكدت لجنة السياحة والطيران في اجتماعها أمس برئاسة النائبة الدكتورة نورا على، خلال مناقشة جهود وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بخطة الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية، أن مصر استعادت مكانتها فى مقدمة قائمة المقاصد السياحية على مستوى العالم في ضوء الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية والتي أولت اهتماماً غير مسبوقاً بالقطاع السياحى خلال جائحة كورونا العالمية وقدمت له كافة أوجه الدعم.

دوت الخليج

المقاصد السياحية المصرية

وأوضحت الدكتورة نورا علي، رئيس سياحة النواب، أن الفعاليات والاحتفاليات العالمية الضخمة التي شهدتها الجمهورية الجديدة خلال الفترة الماضية بتوجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبهرت العالم ولفتت أنظاره إلى كنوز مصر الأثرية ومعالمها السياحية، فضلا عن مردودها الإيجابى القوى على قطاع السياحة فى عودة وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية، مشيرة لايمكن التعويل عليها فقط فى الترويج للسياحة، ولابد من استثمار الأحداث المهمة والفعاليات الدولية التي تقام بمصر لتحقيق الدعاية والترويج للسياحة المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال خطة للترويج السياحى تتناسب مع هذه الاحداث والفعاليات.

جاء ذلك بحضور عمرو القاضي المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحى، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج السياحى ، وكريم المنباوى عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة .

حيث شددت اللجنة على ضرورة بذل المزيد من الجهود بشأن الترويج للمقصد السياحي المصري عالمياً والاستمرار فى وسائل الدعاية المبتكرة وفى ضوء التحول الرقمى والحملات الدعائية الالكترونية والمنصات الإليكترونية بما يساهم فى دفع وتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر واستعادة مكانتها التنافسية بين مصاف الدول السياحية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية . وتساءل أعضاء اللجنة عن الدور الذى تلعبه المكاتب الخارجية في الترويج السياحى، وهل هناك خطة للهيئة العامة للتنشيط السياحى تتضمن الاستفادة من المكاتب الخارجية للترويج السياحى ، وهل هناك تنسيق مع وزارة الطيران المدنى والجهات المعنية الأخرى لتلافى أي سلبيات تواجه السائح عند الزيارة لمصر وتؤثر سلباً على عودته مرة أخرى والوصول إلى الهدف من الخطة الاستراتيجية الموضوعة لكى يقوم السائح بتكرار الزيارة؟ .

ورد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحى أن هناك تعاون بين جميع الجهات ويوجد لجنة وزارية يعرض عليها، أي مشكلة أو سلبية تعترض السائحين . وانتهى الاجتماع على أن تستكمل اللجنة المناقشات والاستماع إلى الردود على الأسئلة التي طرحها السادة أعضاء اللجنة في اجتماع قادم للجنة.