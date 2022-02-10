«فنانة صغيرة بالمدرسة».. 5 معلومات عن كايلا ابنة دنيا سمير غانم

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تصدرت مواقع البحث أبنة الفنانة دنيا سمير غانم “كايلا” بعد نشر صوره معها أمس عير موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وكانت فيها ترتدي كلًا منهما جاكيت مرسوم عليه من الظهر “فطوطة”، والتي نالت إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد لكم 5 معلومات عن أبنة الفنانة دنيا سمير غانم “كايلا” وذلك خلال السطور القادمة.

5 معلومات عن كايلا أبنة دنيا سميرغانم

كانت محركات البحث في حالة نشاط كبير عن كايلا أبنة الفنانة دنيا سمير غانم، ونرصد لكم 5 معلومات عنها وذلك فيما يأتي:

- تبلغ من العمر 6 سنوات، وولدت في مارس عام 2014.

- صرحت دنيا سمير غانم عن معنى اسم كايلا، وقالت: “تاج بالإفريقي والنقية بالآتينية وجبته من الإنترنت”.

- كايلا فنانة صغيرة وتشارك في حفلات المدرسة.

- شقية ولها العديد من المواقف الطريفة وصرحت دنيا سمر غانم:”كنت بغنيلها بأصوات غريبة”.

- دنيا سمر غانم صرحت من قبل قائلة:” كنت بدعي ربنا إن بنتي تطلع لإيمي”.

تيشيرت فطوطة بين عائلة سمير غانم وباقي النجوم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بابنتها، مرتدين جاكت «فطوطة»، إحدى الشخصيات الشهيرى الذي قدمها والدها الراحل.

كما أحيا محمود الليثي ذكريات سمير غانم مع فطوطة، من خلال ارتدائه تشيرت يحمل صورة الشخصية الشهيرة على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الأخيرة.

موعد طرح تسليم أهالي لدينا سمير غانم

من ناحية اخرى، كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن موعد عرض فيلمها الجديد «تسليم أهالي»، وذلك من خلاص خاصة ستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وردت دنيا سمير غانم على سؤال جاء إليها، عن موعد طرح فيلمها الجديد تسليم أهالي، لتجيب: في عيد الفطر إن شاء الله.

ويشارك في فيلم تسليم أهالي، كلا من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، أحمد فتحي، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، عبد الله مشرف، وإنتاج هشام جمال، وإخراج خالد الحلفاوي.

دنيا سمير غانم وقصيدة بلادي اسلمي

وكانت قد أعربت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم عن سعادتها بالمشاركة في أغنية «بلادي اسلمي»، والتي تغنت بها ضمن احتفالية قادرون باختلاف الذي أقيمت منذ أيام ليست بالقليلة احتفالا بيوم ذوي الهمم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.