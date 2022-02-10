/678610/اقتراحات-النواب-توافق-على-طلب-هشام-الجاهل-بتخصيص-8-أفدنة-لاقامة-محطة-معالجة-للصرف-الصحى-برشيد

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى، وافقت على الاقتراح المقدم منه بشأن إمكانية التنازل عن المساحة المطلوبة ( بحد أدنى ٨ أفدنة ) وذلك لإقامة محطة معالجة للصرف الصحى لخدمة كل ريف مركز رشيد، و قرى الوحدة المحلية بقرية إدفينا، وقرى الوحدة المحلية بقرية محلة الأمير، وقرى الوحدة المحلية بقرية الساحل، وذلك فى المكان المقترح .

دوت الخليج

محطات معالجة الصرف الصحي برشيد

وكان النائب هشام الجاهل، تقدم باقتراح برغبة بشأن تعطيل إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية محلة الأمير، دون اى سند او سبب او مبرر منطقي، موضحا أن هناك قطعة أرض ملائمة لإقامة المحطة، والتى تم شرائها بالجهود الذاتية للمواطنين. وبالفعل صادر لها قرار تخصيص منذ ما يقارب ٢٠ عاما، وإضافة محطة قرية أدفينا عليها التي لن يكون لها مكان في محطة "فزارة" اقرب المحطات لها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هي صاحبة التعطيل فى إنشاء محطة المعالجة، حيث أنها لم تقم بتكليف احد المكاتب الاستشارية بعمل تقرير الأثر البيئي للمحطة، مضيفا” بالرغم من مطالباتنا المستمرة وخطاباتنا الى الهيئة القومية لمياة الشرب وكذا وزارة الإسكان بسرعة تكليف احد المكاتب الاستشارية”.

وكان مجلس النواب وافق أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى المجموع على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، كما رفع جلساته لتعاود الاعاقد فى 20 من فبراير الجاري.