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أعلن قطاع المعاهد الأزهر، تحرير استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021\2022، في الـ 19 من فبراير الجاري.

دوت الخليج وأشار قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن تحرير الاستمارات للشهادة الثانوية يكون عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وورقيا بالمعاهد. ولفت قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن التسجيل الإلكتروني يضمن دقة المعلومات ويقلل من حدوث الأخطاء. ورقي وإلكتروني.. الأزهر يعلن موعد تحرير استمارات الشهادة الثانوية وجاءت خطوات تحرير الاستمارات كما يلي: 1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات. 2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده. 3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر". 4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها. 5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها. 6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به. 7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب. 8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة. 9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط. 10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد. ورقي وإلكتروني.. الأزهر يعلن موعد تحرير استمارات الشهادة الثانوية وكانت جامعة الأزهر قد قررت فتح باب القبول بالمدينة الجامعية للطالبات فى القاهرة وحتى الثلاثاء المقبل 15فبراير 2022 على أن يتم ذلك بشكل إلكترونى ، فيما تواصل جامعة الأزهر التنسيق مع الجهات المعنية تقديم تسهيلات بكافة المجالات لصالح الطلاب والتعاطى مع بيئة التحول الرقمى والتغلب على إشكاليات المرحلة الماضية بحيث يحصل الطلاب على دراساتهم بشكل جيد من مختلف الكليات بجامعة الأزهر

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