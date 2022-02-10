عاجل.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة (برقم الجلوس)

جدة - نرمين السيد - وللاطلاع على النتيجة من هنا واعتمد أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/ 2022 بنسبة نجاح 73.26% حيث بلغ عدد المتقدمين 193140 طالب وطالبة. كما اعتمد محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90.14% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 67.86% بالإضافة الى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح 79.53%. وعقب اعتماد النتيجة توجه محافظ الجيزة بخالص التهنئة لأبناء محافظة الجيزة مع تمنياته بدوام التفوق والنجاح لهم. ومن جهته أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط المنشور على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، متمنياً دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب.

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