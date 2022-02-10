من بورسعيد.. التضامن تطلق أول معسكر لطلاب «قادرون باختلاف» فى الجامعات

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وحضر فعاليات المعسكر الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات.
وأقيم المعسكر بالمدينة الرياضية لجامعة بورسعيد تحت شعار" الإرادة والتحدى"، وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، حيث شهد مشاركة 100 طالب وطالبة، بينهم 30 طالبا من الطلاب المتطوعين بالجامعة داخل وحدة التضامن الاجتماعى، و70 طالبا من ذوى الإعاقة البصرية والحركية.
وتضمنت فعاليات المعسكر تدريب ذوى الإعاقة على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، حيث يهدف إلى تحقيق الدمج ما بين الطلاب من ذوى الإعاقة وأقرانهم من الطلاب العاديين، وتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات الحكومية، حيث تم تنفيذه داخل 25 جامعة حكومية، بالإضافة إلى ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، وتهدف الوزارة منه تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعى المجتمعى لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين.
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