عاجل- الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورياح قوية اليوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكدت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، اليوم الخميس؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، لافتة إلى أن الطقس بارد نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، ذاكرة أنه يصل إلى حد الصقيع أحيانا فى شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالأرصاد، إلى أن سرعات الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/ساعة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجة الحرارة وبرودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مضيفة أن ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط يصل إلى 4 أمتار ما يجعله غير مؤهل تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية، قائلة إن فرص الأمطار مستمرة اليوم على السواحل الشمالية.

ونوهت إلى زيادة شدة الأمطار عن الأمس لتكون متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحرى وتصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى وبعض محافظات جنوب الوجه البحرى، معلنة تحسن واستقرار الأحوال الجوية على كل الأنحاء وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، غدا الجمعة.

وتابعت أن محافظات شمال وجنوب الصعيد تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجة الحرارة؛ لتتراوح العظمى على الشمال ما بين 16 إلى 17 درجة وتصل فى الجنوب إلى 19، محذرة من أنها تصل ليلا إلى 5 درجات ما يؤدى إلى تكون الصقيع والبرودة القارسة.