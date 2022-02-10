وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس المجلس الإقتصادي الأفريقي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم ، السفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي ؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

أكد وزير الشباب والرياضة علي العمل علي الرؤى والطموحات التي تؤدي إلي تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية من خلال الرياضة كقوي ناعمة مؤثرة في تنمية العلاقات مع الدول الأفريقية ، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

مشيراً إلي أن الوزارة حريصة على دعم التعاون المشترك مع جميع دول القارة الأفريقية فى مختلف المجالات الشبابية وتكثيف مشاركة أبنائنا الشباب الأفارقة فى العديد من الأنشطة والمشروعات والبرامج التى تنفذها الوزارة وخاصة فى مجالات التدريب والتأهيل.

من جانبه ،ذكر السفير محمد عبد الغفار أن مصر داعمة وحاملة لكل هموم الدول الإفريقية وتكثيف أطر مساعداتها مشيراً إلي المجلس يعمل علي التعاون بشكل كبير مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال الأستاذ ماجد أبو الخير رئيس اللجنة الأفريقية بوزارة الشباب والرياضة ، إن العمل في الشئون الإفريقية يحتاج إلى أفكار ودراسات متعلقة بملفات كثيرة ، بالإضافة إلي ربط الأفكار وتحديد الرؤى للخروج بأوراق عمل مناسبة لتنمية القارة الإفريقية وحل قضاياها من خلال العمل التكاملي المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومختلف الجهات المعنية.