/678618/وكيل-تعليم-سوهاج-على-رسوب-طلاب-جرجا-اكتشفنا-خطأ-فى-التصحيح-ورصد-الدرجات

أكد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم فى سوهاج اليوم على أنه تم اكتشاف خطا فى عملية التصحيح ورصد الدرجات لطلاب الصف الاول الثانوي بمدرسة جرجا الثانوية التى لم ينجح فيها احد بمادة الجغرافيا بالترم الاول.

واضاف أبوزيد ان مستوى الامتحان كان متوسط ولم يشتكى منة الطلاب، وكان وفق المواصفات الفنية التى اعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وشدد ابوزيد على اعادة التصحيح فى تلك المادة للطلاب مؤكدا انه يوجد خطأ فى التصحيح ورصد الدرجات وسيتم محاسبة من تسبب فى ذلك من الموظفين من التوجيه وادارة المدرسة ومن لة صلة بالواقعة، وستعلن النتائج فى اقرب وقت مكن.

رسوب طلاب مدرسة جرجا في الجغرافيا

سبق وأثار رسوب طلاب الصف الاول الثانوي بمدرسة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج في مادة الجغرافيا استهجان وتعجب الجميع وخاصة الطلاب واولياء الامور ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

حيث اعلنت مدرسة جرجا الثانوية بنين منذ ساعات نتيجة سنوات النقل للترم الاول ولكن لاحظ الجميع رسوب جميع طلاب المدرسة في مادة الجغرافيا بالصف الاول الثانوي الا طلاب لايزيد عددهم عن اصابع اليد الواحدة.

رسوب طلاب جرجا سوهاج

واكد أمانى الشريف، رئيس اتحاد اولياء امور المدارس التجريبية في سوهاج ان ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي بمدرسة جرجا الثانوية بنين وقع كالصاعقة على اولياء الامور والطلاب نتيجة سقوط الجميع بالمادة رغم نجاحم بدرجات ممتاز وجيد جدا وجيد فى باقى المواد، وما لفت الانتباة ان الجميع رسوب، فهل لايوجد احد تمكن من النجاح.

وفي مفاجئة مدوية كشفت نتيجة المدرسة التى حصل عليها موقع دوت الخليج أن جميع طلاب الصف الاول الثانوي بمدرسة جرجا الثانوية بنين رسبوا فى مادة الجغرافيا، وحصولوا على ضعيف وضعيف جدا، الا بعض الطلاب لايتعدون اصابع اليد الواحدة حصلوا على تقدير جيد.

واعرب الطلاب واولياء امورهم عن استيائهم من تلك النتيجة الظالمة واكدوا انهم سيتوجهون بشكاوى لمديرية التربية والتعليم ومحافظ سوهاج ووزارة التربية والتعليم للتحقيق فى الامر.

وقررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إحالة الموجه الأول لمادة الجغرافيا ومشرف المادة والمدرس الذى قام بوضع إمتحان المادة ومدير مدرسة جرجا الثانوية بنين للتحقيق معهم بمعرفة لشؤن القانونية .

وعلى جانب اخر كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي لمنتصف العام الدراسي 2021_2022 والتي جاءت كالتالي، وفقًا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2022.

تشكيل لجنة من معلمي المواد لتقدير أوراق الاجابة بكل مدرسة، على أن تعلن نتيجة الطالب في صورة تقديرات من 85 % إلى 100% ممتاز، ومن 65 إلى 85 جيد جدا، من أقل من 65 إلى 60% جيد، وأقل من 50 ضعيف

تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية و يتم قبول الأعذار التي يتعرض لها الطالب أثناء الامتحانات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، و يتولى مدير المدرسة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.