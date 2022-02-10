/678612/صنعها-لها-الاهل--أرجوحة-تنهى-حياة-طفلة-في-سوهاج

كالمعتاد كل يوم تقوم الطفلة "رنا ع ك" البالغة من العمر 11 عام باللهو في منزلها على ارجوحة صنعها لها الاهل، داخل حوش المنزل، حتى لا تخرج للعب خارجة مما يعرضها للخطر، ولكن غالبا ما تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن، فما صنعه الاهل داخل المنزل خوفا عليها من خارجة كان هو طريقها الى الاخرة.

لقيت طفلة بالصف السادس الابتدائي مصرعها خنقا في حبل يتدلى من حوش المنزل "ارجوحة" بدائرة مركز طما شمال سوهاج وتم ابلاغ مركز الشرطة بالواقعة وانتقل على الفور الرائد احمد تعيلب، رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة .

تبين من التحريات والمعاينة وجود جثة الطفلة " رنا ع ك ا " 11 عام تلميذه بالصف السادس الابتدائي وتقيم بذات الناحية مسجاه علي الأرض بحوش أمام منزلها ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين وجود آثار حز دائري غير مكتمل حول الرقبة صاعد إلي خلف الأذن ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخري وتلاحظ وجود حبل يتدلى من باب الحوش.

وقد أفادت والدتها المدعوة " شادية ع ا " 41 عام ربة منزل وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة كعادتها بحبل يتدلي من باب حوش ملك والدها أمام المنزل لفت الحبل حول رقبتها مما أدي لوفاتها ونفت الشبهة الجنائية .

وأفادا كل من نجل عم والدها " أحمد ج ا خ " 35 عام عامل، وشقيقها "محمد ع ك ا " 12 عام طالب بالصف الأول الإعدادي ويقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأنهما حال دخولهما للحوش المشار إليه شاهدا المذكور معلقه بحبل يتدلي من باب الحوش فقام الأول بفك الحبل ووضعها علي الأرض ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود " آثار إختناق بالرقبة " ولا توجد إصابات أخري، ونفى الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.