/678616/في-أحدث-ظهور-له-علي-إنستجرام-محمد-مضان-يثير-الجدل-بفيديو-جديد

ظهر الفنان محمد رمضان على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وكان أحدث ظهور له حيث نشر فيديو له في أجواء أسرية من طيارته الخاصة مع عائلته، وظهر في الفيديو زوجته وأطفاله الثلاثة كنز وعلي وحنين.

دوت الخليج يرصد لكم فيديو أحدث ظهور للفنان محمد رمضان وعائلته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وذلك خلال السطور القادمة.

محمد رمضان على إنستجرام

شارك الفنان محمد رمضان فيديو له صباح اليوم وكان برفقة عائلته، وظهر خلال الفيديو زوجته تطعمه على مائدة الطعام في طيارته الخاصة، ثم انتقل الفيديو لمقاطع لأطفاله الثلاثة كنز وعلي وحنين وهم يلعبون على الهواتف المحمولة، وعلق رمضان على الفيديو قائلًا:” متوجهين إلى دبي”.

مهرجان محمد رمضان الجديد

قام محمد رمضان بطرح أغنية باي باي ثانوية ضمن مهرجان محمد رمضان الجديد، ونال مهرجان محمد رمضان الجديد العديد من الانتقادات الواسعة بسبب كلمات الأغنية التى رأها البعض أنها مسيئة وقد توجه الكثير من الطلاب إلى الضرر، بسبب التدخين الذي شهد بمهرجان محمد رمضان الجديد من خلال الفيديو كليب.

وتحتوي كلمات مهرجان محمد رمضان الجديد بعض من الكلمات التي المسيئة والخارجة عن حدود المصرح به، وأتت كلمات مهرجان محمد رمضان الجديد “كنت فاكرها سيجارة عادية، لكن طلعت سيجارة محشية، ولاد الحرام عملوها تاني فيا، وانا عندي بكرة امتحان ثانوية، عملوها فيا، ضحكوا عليا، كان نفسي انجح في الثانوية، أمي هتجبلي عربية، لو جبت 80 في المية، بسجارة منهم قضوا عليا، خربوها ولاد المؤذية، أنا شايف أفلام هزلية، أنا حوليا شلة حرامية، عيال مش مية مية”.

مهرجان محمد رمضان الجديد.. يتسبب في إنتقادات واسعة

وتناول البعض عن مهرجان محمد رمضان الجديد أن يحدث جدلًا واسعًا ونتشارًا كبيرًا بسبب عدم رؤية الطلاب للشهادة الثانوية وذلك بسبب مهرجان محمد رمضان الجديد والذي يسخر من مرحلة الثانوية بشكل عام بعد طرحه مهرجان محمد رمضان الجديد والتى تعد هذه المرحة أهمية كبيرة للغاية فى حياة الشباب.