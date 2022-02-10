/678625/محمد-السباعي-تنسيقية-شباب-الاحزاب-تعمل-على-رفع-كفاءة-الشباب-وتاهيلهم-للقيادة

أكد النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، على حرص تنسيقية شباب الاحزاب على تأهيل أعضائها والمساهمة فى تأهيل الشباب بشكل عام، مشيرا الى مبادرة " تدريب المحليات" والتى تم طرحها من قبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتدريب شباب نوابها فى المحافظات المختلفة ، موضحا ان اخر دورة تدريبية تمت بالفعل بمحافطة كفر الشيخ.

الهدف من مبادرة " تدريب المحليات"

وقال النائب محمد السباعى، عبر مداخلة هاتفية على برنامج السلطة التشريعية المذاع على اكسترا نيوز، ان هدفنا فى المقام الأول هو تدريب الشباب على قانون المحليات و الممارسة الديمقراطية وادارة الحملات الانتخابية، بالأضافة الى تعزيز بعض المهارات الشخصية لديهم مثل كيفية التعامل مع المواطن وكيفية وجود حلول لمشاكل المواطنين وغيرها من مهارات شخصية.

واشاد بأهتمام وحرص تنسيقية شباب الأحزاب على رفع كفاءة الشباب، قائلا اننا نرسخ للسياسة بمفهوم جديد من خلال تلك البرامج التدريبية ومن خلال رفع كفاءة الشباب أنفسهم، مؤكدا ان هذه التجربة أظهرت ادراك الشباب المصرى لمسئوليتهم وولئهم لدولتهم، ولكن هم بحاجة للتأهيل ولمن يكتشف مهارتهم.

وأوضح النائب محمد السباعى ان الشباب وهم من دون الأربعون عاما يمثلوا 65% من الشعب المصرى، مؤكدا ان الدولة المصرية لن يبنيها ولن يضعها فى المكانة التى تستحقها الا شبابها، وبالتالى من الضرورى تأهيل فئة الشباب بشكل جيد، موضحا ان الشباب بيتم اختيارهم لحضور البرامج التدريبية من خلال مقابلات شخصية من السادة النواب الى شباب دوائرهم بعد الاعلان على مواقع التواصل الاجتماعى واختيار افضل العناصر لحضور تلك الدورات.

رؤية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

واشار الى سعى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ متمثلة فى تنسيقية شباب الأحزاب للعمل على محورين اساسيين: المحور الأول وهو الخاص بشأن ادراكهم لمهامهم ووفقا للدستور والقوانين المتعلقة بالتشريع والمناقشات داخل المجلس والدور الرقابى، موضحا ان المحور الثانى هو دورهم فى التواصل مع المواطن ونقل نبض الشارع والتحدث باسمه وحل مشاكله، بالأضافة الى دورهم كحلقة الوصل بين المواطن و السلطة التنفيذبة من خلال الية عرض مشكال المواطن المصرى ، مؤكدا على دور ومسئولية كل نائب لمتابعة المشاكل فى دوائرهم ونقل نبض الشارع.

اوضح ان خطة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الفترة المقبلة تشمل العمل على التوعية والتثقيف والتأهيل للشباب ،وتشمل ايضا ايمانهم بأن الشباب لديهم الكثير من القدرات ولكن يحتاجوا لمن يتبناها ومن يتيح لهم الفرصة، بالاضافة الى ايمانهم بأن الشباب بمختلف أيديولوجيته نموذج لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانها تمثل25 حزب بمختلف الايديولوجيات و الافكار السياسية ، ومع ذلك قادرين على ادارة حقوقم و توافقهم تحت مظلة المصلحة الوطنية.