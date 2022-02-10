/678626/هشام-حسين-يوجه-طلب-إحاطة-بشأن-انتشار-أكوام-القمامة-بعدد-من-الشوارع-في-الهرم-وفيصل

توجه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة بشأن انتشار أكوام القمامة بعدد من الشوارع في شوارع الهرم وفيصل بما يسبب أزمات كثيرة للمواطنين.

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وأكد النائب، أن أغلب الشوارع بمناطق فيصل والهرم تنتشر بها أكوام القمامة بشكل عشوائي ولا يوجد صناديق قمامة كافية مما يضطر المواطنين لإلقاءها في الشوارع.

هشام حسين: أغلب الشوارع بمناطق فيصل والهرم تنتشر بها أكوام القمامة

وحذر هشام حسين، من أزمة أخرى تتمثل في استغلال بعض قطع الأراضي الخالية بمناطق كثيرة في فيصل والهرم وتحويلها لمقالب قمامة.

وقال عضو مجلس النواب: هذه المقالب بها أطنان من القمامة وينتشر بها الحيوانات الضالة بشكل يهدد حياة المواطنين، فضلا عما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

وطالب حسين، محافظة الجيزة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة النظافة والتجميل، بتوفير صناديق يتم وضعها في الأماكن المناسبة لجمع القمامة، وكذلك توفير سيارت لنقلها أولا بأول.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل للمناطق الشاغرة التي تحولت إلى مقالب قمامة وتطهيرها حرصا على صحة المواطنين.

الحكومة تؤكد أهمية التنسيق مع البرلمان في ملف الإيجارات القديمة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر

هذا وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، استمرار الحكومة فى اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية فى مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.