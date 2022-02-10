الوزراء: تحصين 28.7 مليون شخص بالجرعتين الأولى والثانية ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائى محلياً وعالمياً.





وتطرق الوزير الى مستجدات موقف المتحور أوميكرون، والتى كشفت أن الوضع الحالى العالمى يشير إلى انتشار واسع لمتحور أوميكرون، كما تطرق إلى الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد محلياً، مشيراً إلى أن إجمالى حجم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستهلكة والمتاحة بلغ 140.5 مليون جرعة، كما شهدت الفترة من نوفمبر 2021 حتى فبراير 2022 توريد 67 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات العالمية.

وحول الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أكد أن إجمالى الجرعات المستهلكة محليا من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 66.6 مليون جرعة، حيث أصبح هناك 28.7 مليون شخص محصن بالكامل بالجرعتين الأولى والثانية، وتم تقديم 672.3 ألف جرعة تنشيطية.

كما أشار الوزير إلى أن إجمالى تطعيمات الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً بلغ 284.2 ألف جرعة أولى وثانية، كما بلغ إجمالى تطعيمات الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً، نحو 1.8 مليون جرعة أولى وثانية.