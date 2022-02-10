عاجل- فى غيبوبة.. أول إجراء لـ الهجرة لنقل مصرى من السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن المصرى بالسعودية (أ/ع)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، لنقل المواطن من السعودية إلى مصر فى طائرة مجهزة، لأنه فى غيبوبة ومرتبطا بجهاز تنفس صناعى وفق تقارير الأطباء المعالجين للحالة.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الوزارة عملت على وجه السرعة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل حالة المواطن المصرى، حيث تم التواصل والتنسيق مع القنصلية العامة المصرية فى جدة للوقوف على أبعاد واحتياجات الحالة الطبية، وقد أكدت القنصلية أن المواطن المصرى (أ/ع)، يرقد فى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصى فى الطائف، حيث أنه فى غيبوبة كاملة ومرتبطا بجهاز تنفس صناعى، وفقا لتقارير الأطباء المعالجين للحالة، وعليه فتقدم أهل المواطن بطلب لنقله إلى مصر لاستكمال علاجه بإحدى المستشفيات المصرية.

ووجهت وزيرة الهجرة عميق شكرها للدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، على استجابته السريعة وموافقته على تحمل المؤسسة تكاليف نقل الحالة من السعودية إلى مصر، دون تحمل أسرة المواطن اى نفقات نظرا لعدم قدرتها ماديا، فى إطار التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأكدت مكرم أنها تواصلت مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، وتم التنسيق والاتفاق على توفير طائرة إسعاف طبية مجهزة، وفق التقارير الطبية لاحتياجات الحالة، حتى يتم نقله من السعودية إلى مصر، وفى الوقت ذاته تم التنسيق مع القائم بأعمال وزير الصحة، والذى أفاد باستقبال الحالة بمستشفى المطرية التعليمى عن طريق مركز الخدمات الطارئة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم أن القنصلية العامة المصرية بجدة أفادت أنه تم الإسراع فى إصدار وثيقة سفر للمواطن المذكور وسهلت حصوله على تأشيرة خروج نهائى من السعودية مع إعفاءه من الغرامات المالية التى تقرها السلطات السعودية عادة فى حالات تأخر المغادرة.

ومن جانبها، بعثت والدة وشقيقة المواطن المصرى (أ/ع)، رسالة شكر وامتنان لدولة رئيس الوزراء والسفيرة نبيلة مكرم لجهد الحكومة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى للاستجابة لاستغاثتهم بنقله من السعودية إلى مصر، لاستكمال علاجه فى إحدى المستشفيات المصرية، والتعامل باهتمام شديد لإنهاء كافة إجراءات نقله إلى مصر، كما وجها الشكر للدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" لتحمله تكاليف نقل أخيها من السعودية إلى مصر.