محافظ الجيزة يكرم الفائزة بالمركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - كرم أحمد راشد محافظ الجيزة الطفلة شيرين محمد عبد الله أمين "11 سنة" لحصولها على المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم مع تجويده فى المسابقة العالمية الثامنة والعشرون فى القرآن الكريم والتى نظمتها وزارة الأوقاف، وذلك بمنحها "لاب توب" وشهادة تقدير تشجيعا لها على مواصلة التفوق والنجاح.





وهنأ محافظ الجيزة الطفلة المتميزة لنبوغها فى حفظ القرآن الكريم، وحصولها على مراكز متقدمة فى كل المسابقات المحلية والعالمية، مؤكدا أنها تمثل نموذجا مشرفا لكل أسرة مصرية وتدعو للفخر والاعتزاز، ويؤكد أن هناك جيل قادر على المساهمة فى بناء وتنمية المجتمع. وطالب المحافظ كل أسرة بالاهتمام بتنمية مهارات ومواهب أبنائها وتوفير الأجواء المناسبه لدعمها وتنميتها بالشكل الذى يضمن مشاركتها بفاعلية فى كل الفاعليات والأحداث التى تقام داخليا وخارجيا. كما قدمت أسرة الطالبة المكرمة الشكر والامتنان لمحافظ الجيزة لاستقباله لهم اليوم وتكريمها لتمثل دافع يشجعها على الحفاظ على تميزها وتفوقها وحفظها لكتاب الله. حضر الفاعلية هند عبد الحليم نائب المحافظ، والشيخ السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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