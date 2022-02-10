القوى العاملة: تعيين 503 شباب منهم 6 قادرون باختلاف بالفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 61 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 24 عامل غير منتظم ، وصرف 6180 جنيها رعاية صحية لـ 22 عاملا، فضلا عن تسجيل 104 عمال جدد بالمنظومة.





وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية عينت 503 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1953 من راغبى عمل منهم 6 "قادرون باختلاف"، فضلا عن استخراج 396 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضى إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 236 منشأة، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلا عن عمل 8 حملات تفتيشية، كما تلقت 22 شكوى عمالية، تم تسويتها بالكامل، وعقد 3 ندوات توعية للعمال.

وأضافت مدير المديرية أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 107 منشآت، يعمل بها 2045 عاملا، وأسفر عن تحرير 20 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى، فضلا عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.