القوى العاملة: تعيين 503 شاباً والتفتيش على 236 منشأة...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 61 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 24 عامل غير منتظم ، وصرف 6180 جنيها رعاية صحية لـ 22 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 104 عمال جدد بالمنظومة.
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 503 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1953 من راغبي عمل منهم 6 " قادرون باختلاف " ، فضلا عن استخراج 396 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.
وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 236 منشأة ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية ، كما تلقت 22 شكوى عمالية ، تم تسويتها بالكامل ، وعقد 3 ندوات توعية للعمال .
وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 107 منشأت ، يعمل بها 2045 عاملا ، وأسفر عن تحرير 20 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .
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