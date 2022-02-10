/678629/المستشار-حنفي-جبالي--يزور-مملكة-البحرين-غدا-على-رأس-وفد-برلمانى

ذكرت وسائل إعلام بحرينية بأن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، من المقرر أن يصل غدا على راس وفد نيابي رفيح المستوى خلال زيارة رسمية للملكة البحرينية، وياتي ذلك بناء على دعوة رئيسة مجلس النواب البحرينية، السيدة فوزية بنت عبدالله زينل.

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وتتخلل الزيارة انعقاد جلسة مباحثات رسمية مشتركة بين مجلس النواب برئاسة معالي رئيسة المجلس والوفد البرلماني المصري الشقيق، ومناقشة سبل دعم وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات ولاسيما على الصعيد النيابي.

المستشار حنفي جبالي يزور مملكة البحرين غدا

وتأتي هذه الزيارة من اجل وضع تصورات أكثر تقدماً بشأن مسار العمل البرلماني المشترك بين البلدين الشقيقين، والانفتاح على آفاق أرحب من التعاون وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق في إطار الدبلوماسية البرلمانية.

كما يلتقي المستشار الدكتور حنفي جبالي والبرلماني المرافق، على هامش الزيارة الرسمية عدداً من كبار المسؤولين في المملكة.

المجلس الصحي المصري

هذا وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته خلال الجلسة العامة المنعقدة امس الأربعاء، علي المادة المنظمة لتشكيل مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، وذلك بعد تعديلها.

تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون، أوضح أن المادة 18 من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل"